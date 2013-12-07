Доброго дня, господа! Имеем макет в psd http://www.ex.ua/248772795989 , необходимо натянуть на сайт с движком Magento и допилить движок согласно тз в приложении. От Вас стоимость и сроки! Просьба адекватно ...
Верстка 1 страницы.
Нужна верстка
Срок
1 день
Макет
Что происходит?
Пользователь двигает ползунок. И в графике и в таблице меняются цифры.
https://monosnap.com/image/zvCyLiyt4NJhqA6uVVys2ZMpD/
полный вид стр
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