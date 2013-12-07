Верстка 1 страницы.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок277 просмотров

Нужна верстка

Срок

1 день

Макет

Что происходит?

Пользователь двигает ползунок. И в графике и в таблице меняются цифры.

https://monosnap.com/image/zvCyLiyt4NJhqA6uVVys2ZMpD/

полный вид стр

https://monosnap.com/image/PBR7PtDGqr3UTdJmPMSeRmcaH/

11 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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