Доброго времени суток! Ув. Колеги. Ищу хорошого исполнителя и "напарника" Есть нарисованный дизайн (PSD) под DLE 10.1 Задача: 1 Сверстать дизайн и натянуть на DLE. ...
Помощь по части jQuery
Здравствуйте.
Срочно нужна помощь по части jquery
Есть готовая верстка
http://sdelaem.in.ua/p/exchange/
нужно сделать, чтобы при наведении на пункты меню слева подсвечивался центральный блок синим (сейчас он активный, стоит класс)
и второе, чтобы при наведении на пункты меню в центре цвет текста в последней колонке становился белым
вот каким должен быть результат
для спеца работы на 5 мин
пс в личку не писать
Выбранный исполнитель
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