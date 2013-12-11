Помощь по части jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка175 просмотров

Здравствуйте.

Срочно нужна помощь по части jquery

Есть готовая верстка

http://sdelaem.in.ua/p/exchange/

нужно сделать, чтобы при наведении на пункты меню слева подсвечивался центральный блок синим (сейчас он активный, стоит класс)

и второе, чтобы при наведении на пункты меню в центре цвет текста в последней колонке становился белым

вот каким должен быть результат

http://clip2net.com/s/6kPXAv

для спеца работы на 5 мин

пс в личку не писать

jQuery
11 лет назад
Activex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

korbax
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Александр прекрасно справился с поставленной задачей, спасибо, буду обращаться.
Понятное задание, быстрая обратная связь и ответы на вопросы. С удовольствием буду работать Сергеем в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

korbax
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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