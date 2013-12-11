Здравствуйте.

Срочно нужна помощь по части jquery

Есть готовая верстка

http://sdelaem.in.ua/p/exchange/

нужно сделать, чтобы при наведении на пункты меню слева подсвечивался центральный блок синим (сейчас он активный, стоит класс)

и второе, чтобы при наведении на пункты меню в центре цвет текста в последней колонке становился белым

вот каким должен быть результат

http://clip2net.com/s/6kPXAv

для спеца работы на 5 мин

пс в личку не писать