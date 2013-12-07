Верстка лендинг-пэйдж

$33
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок198 просмотров

https://disk.yandex.ru/public/?hash=U2S0czjYTZTyShPvGrZ37Bh3LWH9NfjZWrcLHR3AvxI%3D

Нужно сверстать этот макет оперативно.

Сделать эффект падающего снега - легкую анимацию.

кто сможет быстро?

11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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