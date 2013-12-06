Есть макет главной страницы, отрисованный "дизайнером-полиграфистом" в InDesign (попытки перевести в PSD не увенчались успехом). Необходимо на основе данного макета сверстать валидную страницу в HTML+CSS. Срок 1-2 дня. Все обсуждаемо.
Внести поправки в вёрстку для кроссбраузерности
Добрый день!
Необходимо внести изменения в код готового макета, чтобы нормально отображалось во всех браузерах, а тем более в ИЕ8 и на мобильных устройствах.
То что есть сейчас - можно посмотреть по ссылке: http://knopka.sybir.com.ua/
Так же прикрепляю скриншоты из ИЕ8, в котором всё ужасно и люди очень быстро закрывают сайт.
И еще прикрепляю макет в png формате, чтобы Вы могли оценить, каким вообще планировался оригинал.
ПО срокам думаю это за пол дня делается, если Вы не начнёте верстать всё с нуля.
PSD макет так же скину исполнителю.
Оплата на выбор WebMoney либо Приват24.
Предоплату не даю, так как приходится потом после таких вот крутых специалистов забирать и отдавать другим на доработку.
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