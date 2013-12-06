Внести поправки в вёрстку для кроссбраузерности

Добрый день!

Необходимо внести изменения в код готового макета, чтобы нормально отображалось во всех браузерах, а тем более в ИЕ8 и на мобильных устройствах.

То что есть сейчас - можно посмотреть по ссылке: http://knopka.sybir.com.ua/

Так же прикрепляю скриншоты из ИЕ8, в котором всё ужасно и люди очень быстро закрывают сайт.

И еще прикрепляю макет в png формате, чтобы Вы могли оценить, каким вообще планировался оригинал.

ПО срокам думаю это за пол дня делается, если Вы не начнёте верстать всё с нуля.

PSD макет так же скину исполнителю.

Оплата на выбор WebMoney либо Приват24.

Предоплату не даю, так как приходится потом после таких вот крутых специалистов забирать и отдавать другим на доработку.