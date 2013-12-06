Внести поправки в вёрстку для кроссбраузерности

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки158 просмотров

Добрый день!

Необходимо внести изменения в код готового макета, чтобы нормально отображалось во всех браузерах, а тем более в ИЕ8 и на мобильных устройствах.

То что есть сейчас - можно посмотреть по ссылке: http://knopka.sybir.com.ua/

Так же прикрепляю скриншоты из ИЕ8, в котором всё ужасно и люди очень быстро закрывают сайт.

И еще прикрепляю макет в png формате, чтобы Вы могли оценить, каким вообще планировался оригинал.

ПО срокам думаю это за пол дня делается, если Вы не начнёте верстать всё с нуля.

PSD макет так же скину исполнителю.

Оплата на выбор WebMoney либо Приват24.

Предоплату не даю, так как приходится потом после таких вот крутых специалистов забирать и отдавать другим на доработку.

11 лет назад
Klivadenko33
Ростислав 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать верстку на основе макета

    $50

    Есть макет главной страницы, отрисованный "дизайнером-полиграфистом" в InDesign (попытки перевести в PSD не увенчались успехом). Необходимо на основе данного макета сверстать валидную страницу в HTML+CSS. Срок 1-2 дня. Все обсуждаемо.

    CSSHTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать сайт по шаблону

    $50

    Нужно сверстать одностраничный сайт по примеру другого сайта. Сайт очень легкий. буквально текст и фото и все выровнять по средине. Еще нужна помощь в регистрации домена и размещении на хостинге. Пишите цены и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Хорошая верстка

    $50

    Доброго времени суток! Нужно сверстать быстро страницу по готовому дизайну в psd. Если быть точнее до утра :) Пишите свой скайп обсудим Просьба откликаться тех кто ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Встроить информер через div

    Необходимо встроить в шаблон простенький информер погода + курсы валют. Сделать нужно через div. Блок нарисован слева от поиска по сайту. Интересует чисто верстка, программную часть сам делаю. Набросок примерный: http://yadi.sk/d/VhfynW5CDtey9 ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать одностраничник

    $30

    Здравствуйте коллеги. Нужно выполнить вёрстку одностраничника. Вёрстка сама по себе несложная. Что и как делать, рекомендации: - Большое изображение, как бекграунд боди. ...

    CSS
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик

    Здравствуйте. В команду требуется дизайнер-верстальщик в одном лице. Основная задача создание несложных продающих страничек. Работа постоянная. Т.е. вы никуда надолго не пропадаете – у вас не болеет любимая ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется адаптивная верстка

    Здравствуйте есть три сайта, необходима адаптивная верстка, как пример, что бы сайт http://gamesamox.ru/ отображался корректно на популярных моделях телефонов посмотреть можно будет тут ( http://www.opera.com/ru/developer/mobile-emulator ) PSD макеты предоставлю, оплата ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад