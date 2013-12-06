Здравствуйте.

В команду требуется дизайнер-верстальщик в одном лице. Основная задача создание несложных продающих страничек.

Работа постоянная. Т.е. вы никуда надолго не пропадаете – у вас не болеет любимая бабушка, или не пропадает постоянно и надолго интернет, или не приезжают гости, которые не дают работать... .

Примерная процедура работы: вы получаете текст для странички, плюс, возможно, какую-то информацию по нашему видению странички. Верстаете, показываете, что-то доделываете, показываете и т.д.

При ответах:

1. Пожалуйста, давайте ссылки на ваше портфолио.

2. Ниже примеры страничек, которые нам подходят, пожалуйста укажите примерную цену создания вами подобных страничке, чтобы оценить во сколько вы нам обойдётесь.

http://bizmotiv.ru/everyday-p/

http://bizmotiv.ru/goldman/

http://bizmotiv.ru/tupobogatiy-trening/

http://bizmotiv.ru/superledy/