Верстка личного кабинета на ModX Evo

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки221 просмотр

Требуется сверстать из PSD и прикрутить к сайту на ModX Evo личный кабинет пользователя. Всего нужна: маленькая форма регистрации (5 полей ввода), форма авторизации (2 поля ввода), форма подписки (1 поле ввода), форма личного кабинета (5 полей + фото) и еще пара страниц. Скриншоты в личку по запросу. Указывайте примерную цену работы - после обсуждения деталей поправим ее в ту или иную сторону. Без предварительного обсуждения деталей заявку не буду принимать - стоимость и сроки будут с Вами обговорены.

MODX
11 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
51 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
11 лет назад
$110
2 дня
Сергей грамотный специалист, однако, увы, не вполне ответственно относится к срокам сдачи проекта. Он пропал на несколько дней. Хотя виной тому вполне могли быть форс=мажорные обстоятельства, поскольку Сергей проживает в Киеве, где в декабре было очень неспокойно ("Евромайдан"). Тем не менее, по возвращении в строй выполнил все, что обещал. Если у вас сроки не горят и время терпит - вполне можете обращаться к Сергею.
Спасибо, рекомендую.

Заявки фрилансеров

modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
11 лет назад

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