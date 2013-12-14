Верстка личного кабинета на ModX Evo

Сергей грамотный специалист, однако, увы, не вполне ответственно относится к срокам сдачи проекта. Он пропал на несколько дней. Хотя виной тому вполне могли быть форс=мажорные обстоятельства, поскольку Сергей проживает в Киеве, где в декабре было очень неспокойно ("Евромайдан"). Тем не менее, по возвращении в строй выполнил все, что обещал. Если у вас сроки не горят и время терпит - вполне можете обращаться к Сергею.