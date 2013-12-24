Правка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок424 просмотра

Доброго времени!

Необходимо доделать, подкорректировать сайт. Платформа Opencart.

ТЗ прикрпеляю

Opencart
11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
5 дней
Сергей ответственный и качественный исполнитель. Обращались с двумя проектами уже. С пониманием принимал правки, которые не были озвучены изначально в ТЗ, а появлялись после. И главное оперативно! Спасибо!
Хороший заказчик. Быстрая проверка и оплата в рабочие дни.

Заявки фрилансеров

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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