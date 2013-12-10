Верстка landing page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок188 просмотров

Необходимо сверстать landing page по макету. Предложения в лс

11 лет назад
VladimirIlyin
Владимир 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад
$60
1 день
Отличная работа. Ответственный исполнитель. Работу выполнил качественно и в срок. Спасибо.
Хорошо поработали-понятная задача и оплата четко в срок)

Заявки фрилансеров

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстальщик с опытом работы

    Нужен верстальщик с опытом работы, не новичок. Но не с зашкаливающеми расценками. Есть много проектов. В т.ч. и срочных. Прямо сейчас есть проект, который нужно сверстать к утру завтрашнего дня. Требования - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка плагина BuddyPress

    Здравтвуйте! На сайте установлен плагин соц. сети, но выглядит он не привлекательно для пользователя. Нужно настроить его, возможно, используя шаблоны, не меняя при этом общего дизайна сайта. Нужен специалист, имеющий опыт ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно изменить шрифты

    $50

    Мне не нравятся шрифты на сайте. Вот пример http://supermarket-content.com/v-pomoshh-zakazchiku/ Хочется видеть что-то более привычное (например, Arial, Verdana или Times New Roman) Как это сделать и сколько это будет стоить?

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить ошибки в шаблоне OpenCart

    $10

    При замене стандартного модуля оплаты OpenCart на модуль Simple поля таблиц на странице заказа нового модуля наезжают друг на друга. Требуется исправить искажения. Оплата любым способом после выполнения работы.

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доверстать и исправить пару ошибок на сайте

    $10

    На сайт http://util5.vidimvseh.ru/ необходимо заверстать новый блок (заголовок, 6 надписей и 6 изображений), подправить шрифт, заверстать изображение отзыва, чтобы при клике открывалось во весь экран, подправить окантовку рядом с заголовками

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать страницу по psd

    $40

    Доброе утро! Ребят надо сверстать страничку до вечера. До 19:00 по мск В аттаче дизайн 1) В адресе слева в шапке, при клике на каждый из городов ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка лендинга

    $25

    Заверстать одностраничник. Макет в PSD + комментарии по активности элементов. Срок 1 день. Оплата по завершению.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать верстку и натяжку сайта на WordPress

    $100

    Нужно сделать верстку и натяжку сайта на WP. Весь интерактив, слайдеры, портфолио должны работать!! Идеально было бы если бы вы заставили это все работать на предыдущей теме сайта, поменяв лишь дизайн. Cайт ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 3 страниц .

    Необходимо заверстать несколько страниц: 1) Страница с тремя вкладками, которые, по сути, однотипны, но отличаются в деталях 2) Некоторые элементы главной страницы: 1. Шапку ...

    Bootstrap
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад