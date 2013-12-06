Сделать верстку и натяжку сайта на WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок138 просмотров

Нужно сделать верстку и натяжку сайта на WP.

Весь интерактив, слайдеры, портфолио должны работать!!

Идеально было бы если бы вы заставили это все работать на предыдущей теме сайта, поменяв лишь дизайн.

Cайт vct.od.ua

WordPress
11 лет назад
Genfald
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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