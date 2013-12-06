Нужен верстальщик с опытом работы, не новичок. Но не с зашкаливающеми расценками. Есть много проектов. В т.ч. и срочных. Прямо сейчас есть проект, который нужно сверстать к утру завтрашнего дня. Требования - ...
Сделать верстку и натяжку сайта на WordPress
Нужно сделать верстку и натяжку сайта на WP.
Весь интерактив, слайдеры, портфолио должны работать!!
Идеально было бы если бы вы заставили это все работать на предыдущей теме сайта, поменяв лишь дизайн.
Cайт vct.od.ua
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