Требуется верстка сайта-визитки на Wordpress. Сайт представляет собой одну главную страницу и аналогичные по внешнему виду внутренние, которые являются обычными статьями (верхнее и нижнее меню - статьи, а боковое - записи). Образец ...
Верстка срочно
Нужна верстка лендинга за один день. К вечеру пятницы чтобы готова была. Кроссбраузерность, валидная верстка
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $55HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
1. Создание страницы захвата (дизайн готов, нужно сделать верстку) сайт имеется. 2. Подключить страницу захвата, (человек оставляет емайл, ему приходит инфокурс) Емайл сохраняется и чтобы я могу в дальнейшем отправлять емайл рассылки.Завершен11 лет назад
Нужна верстка сайта и натяжка на CMS. Предпочтение Wordpress, но если вы можете работать профессионально с другими CMS — рассмотрю варианты. Предлагайте цены и сроки. Макет дизайна страниц и ...Завершен11 лет назад
Необходимо срочно сверстать 1 страницу или загрузить джпег в корень сайта. Страница типа: сайт скоро откроется. Джпег готовЗавершен11 лет назад
Сделать HTML верстку страницы предназначенной быть шаблоном е-мейл рассылки. Страница нарисована нашим дизайнером в формате PSD. Как результат работы нужно получить код е-мейл письма формата HTML в который будет просто в определенное место кода вставляться ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть готовый шаблон от Template Monster для интернет магазина ювелирный изделий на cms prestashop Нужно переделать структуру шаблоны. Поменять местами некоторые блоки, кое-что удалить. Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/45945.html Результатом должен быть шаблон, в котором ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
необходимо внести небольшие коррективы 1) Оформить вывод строк на странице http://hwww.ru/hb-8/ так как здесь http://dom-bania.ru/design/cat7/show147/ 2) Поправить стили для абзаце на этой же странице: сделать отступы, "отодвинуть" ...Завершен11 лет назад
Кросс и валидно Приоритет низкой цене. Макет пришлю в процессе согласованияHTML-верстка19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать три страницы дизайна интернет-магазина. Требования к верстке: html5; кроссбраузерность: IE8+, Firefox, Safari, Opera, Chrome; используемые библиотеки: JQuery и JQuery UI, все слайдеры должны иметь режим автопрокрутки (возможный вариант ...Завершен11 лет назад