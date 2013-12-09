Верстка срочно

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок272 просмотра

Нужна верстка лендинга за один день. К вечеру пятницы чтобы готова была. Кроссбраузерность, валидная верстка

11 лет назад
web-symmetria
Надежда 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$60
1 день
Второй раз работаю с Русланом! Очень качественная верстка. Все быстро сделано и с минимальными поправками. Очень рекомендую.
Отличный заказчик, никаких проблем в работе не возникло, оплата моментальная. Приятное впечатление от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад

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