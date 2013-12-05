Верстка сайта

Нужно сверстать три страницы дизайна интернет-магазина. Требования к верстке: html5; кроссбраузерность: IE8+, Firefox, Safari, Opera, Chrome; используемые библиотеки: JQuery и JQuery UI, все слайдеры должны иметь режим автопрокрутки (возможный вариант ...