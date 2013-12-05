Изменить расположение карточки товара

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок162 просмотра

Необходимо убрать битые картинки в карточке товара на сайте. Поднять каточку товара повыше и вписать в границы. Пример в приложении.

Сайт mcm-shop.ru

CMS joomla

Joomla
11 лет назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
19 часов назад

Выбранный исполнитель

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$15
1 день
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Сотрудничеством доволен. Грамотно поставленная задача, своевременная оплата, постоянно на связи. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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