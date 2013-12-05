Повесить Промо страницу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок169 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Задание:

1. Сверстать и вывесить одну промостраницу на отдельный домен.

2. Установить на ней форму заказа обратного звонка.

3. Установить код отслеживания Гугл Аналитикс.

4. В шапке страницы установить таймер обратного отсчета.

5. В подвале проставить ссылки на основной сайт и группы в соцсетях.

От вас цены и сроки. Сроки горят. Приоритет тому, кто может приступить немедленно.

11 лет назад
funtik79
Елена 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Adrio
Антон 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно было поработать с Еленой. Четкая задача, своевременная оплата, доброжелательное отношение - это мечта фрилансера!

Заявки фрилансеров

Adrio
Антон 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад

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