Требуется доработка joomla.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка149 просмотров

Сайт urbanovich.by

1. Привести в порядок верстку в соответствии с макетами, приложенными к ТЗ(для различных размеров окон). Требования к верстке. Ff25.0.1, IE 8.0, O12.10, Chrome, а так же для версии планшета Android, IPad.

2. На странице портфолио при клике на иконку портфолио показывать основную работу в оригинальном размере, а если не влазит в ширину экрана – уменьшать пропорционально. На данный момент работает так: при клике на работу портфолио отображается картинка работы, но она увеличивается более 100%.

3. Зафиксировать колонку на странице с портфолио при отображении 3-х и более колонок, так же как это сделано на странице Контактов, что бы при клике на флаг смены языка, она(колонка не исчезала).

4. На странице блога требуется подкорректировать вывод картинки статьи таким образом, что бы она вставлялась в оригинальном размере, но в зависимости от размера экрана обрезалась справа.

http://urbanovich.by/index.php?option=com_tz_portfolio&view=article&id=116:kak-poborot-tvorcheskij-krizis&catid=18&Itemid=156&lang=ru

На данный момент изначально картинка загружается не в оригинальном а в уменьшенном размере, а потом при уменьшении экрана обрезается, а требуется выодить его изначально без уменьшения, а сразу в обрезанном виде в зависимости от ширины окна.

5. Ничего не поломать из того что есть сейчас и что не требуется изменять.

6. По окончанию работ сделать бэкап.

AndroidJoomla
11 лет назад
bullfinch
42 года
19 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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