Одностраничник PSD to HTML верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок239 просмотров

Добрый день

Нужно порезать одностраничник в html и прикрутить несколько скриптов (форма заказа, форма подписки, (fancybox?))

Посмотреть макет можно тут https://dl.dropboxusercontent.com/u/5845443/22ps.jpg

Отвечая, указывайте стоимость работы и сроки.

HTML
11 лет назад
admag
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$75
1 день
Выражаю Руслану спасибо за работу. Сотрудничеством доволен. В сроки уложился без задержек.Все что требовало доработки сделал, после получения денег требовались еще пара дополнений, выполнил без проблем. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством доволен. Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

beshleyofp
Руслан 
30 лет
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