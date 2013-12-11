Дизайны которые надо порезать: http://goldenstyle.com.ua/new_design2/des1.jpg http://goldenstyle.com.ua/new_design2/des2.jpg http://goldenstyle.com.ua/new_design2/des3.jpg http://goldenstyle.com.ua/new_design2/des4.jpg - дизайны не сложные - для 3 внутр. страницы шапка и футер одинаковые - файлы для порезки будет ...
Одностраничник PSD to HTML верстка
Добрый день
Нужно порезать одностраничник в html и прикрутить несколько скриптов (форма заказа, форма подписки, (fancybox?))
Посмотреть макет можно тут https://dl.dropboxusercontent.com/u/5845443/22ps.jpg
Отвечая, указывайте стоимость работы и сроки.
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