Поправить верстку

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки191 просмотр

Есть сайт на котором частично табличная верстка, нужно сделать блочную и исправить на валидаторе ошыбки.

будет + если есть опыт по MODx но это необезатильно.

MODX
11 лет назад
maseri
Мария 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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