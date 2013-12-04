Внести небольшие правки на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок202 просмотра

Оплата 5 долларов. Работы на 10 минут.

Сделать правки по верстки.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Tatiana1993
Татьяна 
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик хороший, поставил четкую задачу, объяснил все внятно и доступно, оплатил работу сразу после выполнения заказа. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tatiana1993
Татьяна 
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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