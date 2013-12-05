Сверстать инфоблок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка171 просмотр

Необходимо сверстать инфоблок на html6+css4 с эффектами раскрытия при нажатии области, содержащей контент. Необходимо разбираться в jquery и уметь терпеливо учитывать все замечания заказчика. Приветствуется готовность сделать быстро (задачка то не сложная). Пишите заявки в проекте. Выберу исполнителя из первых 5 заявок и сразу же отдам работу. Макет по запросу.

jQuery
11 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$55
1 день
Только положительные эмоции.Что понравилось при работе с Эриком - то, что он всегда четко говорит, что сможет сделать и что не сможет, и если сказал, что делает, сказал сколько будет стоить и сколько потребуется времени, то делает наверняка и в оговоренном размере. Очень благодарен за помощь в дополнительных вопросах, буду рад сотрудничать еще.
Отличный заказчик. Предоставил четкое ТЗ. Сделал предоплату и после окончания работы моментально оплатил!

Заявки фрилансеров

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад