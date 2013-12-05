Сверстать инфоблок

Только положительные эмоции.Что понравилось при работе с Эриком - то, что он всегда четко говорит, что сможет сделать и что не сможет, и если сказал, что делает, сказал сколько будет стоить и сколько потребуется времени, то делает наверняка и в оговоренном размере. Очень благодарен за помощь в дополнительных вопросах, буду рад сотрудничать еще.