Задачи для верстальщика с SonataAdminBundle

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День добрый.

Нужен верстальщик для работы с SonataAdminBundle под Symfony 2. www.iluki.ru/

Верстка админки под мобильные устройства, верстка некоторых разделов фронтэнда.

Предоплата 50% или СБР.

Symfony
11 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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