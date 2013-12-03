Добрый день! Нужно доработать нюансы на сайте prestashop 1.4. ТЗ во вложении.
Вывод рекламной строки Nolix на сайте
Необходимо сделать вывод рекламной строки Nolix на сайте kursolog.ru в верхнем левом углу (над лого).
Оплата 150 WMR.
Выбранный исполнитель
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