Вывод рекламной строки Nolix на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки147 просмотров

Необходимо сделать вывод рекламной строки Nolix на сайте kursolog.ru в верхнем левом углу (над лого).

Оплата 150 WMR.

11 лет назад
jarik31
Юрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tryretry
Уфимцев 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Руслан отлично справился с задачей. Все замечания оперативно исправил, все время на связи. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество и быструю оплату.

Заявки фрилансеров

tryretry
Уфимцев 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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