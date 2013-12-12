Сверстать Landing Page на html

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Завершен13 заявок194 просмотра

Добрый день! Необходимо сверстать лендинг

Прошу учесть:

1) Форма обратной связи

2) Таймер

3) Прайслист-меню : всплывающие подпункты + переключение меню пунктами.

4) Слайдер фотографий

HTML
11 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

jdiond
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Благодарен за выполненную работу 1) Обещанный срок был выполнен 2) Качество было соблюдено 3) Те правки которые попросил внести, были внесены 4) Приятное общение Готов рекомендовать всем. Все очень хорошо!
Четко поставлена задача. Предоплата/оплата в срок. Приятно было работать. Спасибо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

jdiond
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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