Верстка одностраничника (landing page)

Требуется сверстать одностраничный сайт, см. эскиз в jpeg, исходник в psd предоставлю.

Задачи:

1. Оживить сайт, выполнить верстку.

2. Все кнопки активные: при наведении курсора меняют цвет, при нажатии тоже меняют цвет.

3. Всплывающие формы при нажатии кнопок.

4. Контроль обязательности заполнения полей формы.

5. При отправке заявки с любой формы вылезает страница благодарности (не всплывающее окно, а отдельная страница).

6. Заявки поступают на электронную почту

7. Интегрировать счетчик метрики, настроить цели метрики.

8. Прикрутить реферальные хвосты: чтобы в заявках, поступающих на эл. почту, было видно с какой формы отправлена заявка, из какого источника трафика пришел клиент (директ, эдвордс, контакт, авито и др), и по какому ключевому слову (utm-метки не подходят).

9. Предусмотреть возможность самостоятельного внесения изменений в сайт для а/в тестинга.

Срок: до 00.00 сегодня, 03.12.