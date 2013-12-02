Верстка одностраничника (landing page)

$110
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок137 просмотров

Требуется сверстать одностраничный сайт, см. эскиз в jpeg, исходник в psd предоставлю.

Задачи:

1. Оживить сайт, выполнить верстку.

2. Все кнопки активные: при наведении курсора меняют цвет, при нажатии тоже меняют цвет.

3. Всплывающие формы при нажатии кнопок.

4. Контроль обязательности заполнения полей формы.

5. При отправке заявки с любой формы вылезает страница благодарности (не всплывающее окно, а отдельная страница).

6. Заявки поступают на электронную почту

7. Интегрировать счетчик метрики, настроить цели метрики.

8. Прикрутить реферальные хвосты: чтобы в заявках, поступающих на эл. почту, было видно с какой формы отправлена заявка, из какого источника трафика пришел клиент (директ, эдвордс, контакт, авито и др), и по какому ключевому слову (utm-метки не подходят).

9. Предусмотреть возможность самостоятельного внесения изменений в сайт для а/в тестинга.

Срок: до 00.00 сегодня, 03.12.

11 лет назад
mmakush
Марина 
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется натянуть PSD макет на сайт.

    $100

    Есть PSD макет разработанный для одного движка, но требуется сверстать на другой. Думаю, это не проблема. Тематика сайта одинакова, фото-хостинг. Возможно потребуются доработки на java и jQuery ну и ещё что либо, подробности обсудим. ...

    JavajQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вставить код смартреспондера

    Есть сайт - http://tf-bf.ru/ (нужно настроить отправку писем подписчикам). Т.есть вставить код смартреспондера в целевые блоки подписок. Бюджет минимальный

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить баг в CSS

    При переходе по ссылке с тэгом /#reviews для открытия таба с отзывами на странице, страница скролится к табу и шапка сайта скрывается совсем, скрол вверх не работает. Но этот глюк не на всех страницах. ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать простой сайт

    Задача: Хорошо сверстать простой сайт (10 однотипных страниц) за адекватные деньги. Требования и особенности: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 8+, Chrome, Firefox, Safari, ...

    jQuery
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка

    Все что требуется, на скриншотах. Предлагайте ваши цены и сроки Спасибо :)

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Профессиональная верстка

    Нужна качественная семантичная кроссбраузерная дивная верстка pixel perfect Условия работы предлагаю обсудить в skype Макет прилагается Работу выполнить в кратчайшие сроки

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изготовление адаптивного шаблона для CMS Magento

    Требуется переверстать готовый адаптивный шаблон под конкретный PSD-макет. Количество вариантов страниц около 20. Интересуют сроки и стоимость. Приоритет будут отдаваться соискателям с похожими проектами в портфолио.

    Magento
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переверстать шаблон друпал

    $50

    Необходимо переверстать одну страницу, используемую на сайте. Необходимо пофиксить баг верстки (проявляется только в Safari) + сделать так, чтобы одна область сайта всегда была "прибита" в одной части экрана независимо от скролинга страницы. Убедительная ...

    Drupal
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад