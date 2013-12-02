Переверстать шаблон друпал

Необходимо переверстать одну страницу, используемую на сайте. Необходимо пофиксить баг верстки (проявляется только в Safari) + сделать так, чтобы одна область сайта всегда была "прибита" в одной части экрана независимо от скролинга страницы.

Убедительная просьба: в заявке оставляйте ссылку на Ваше портфолио с выполненной версткой для Друпала. Не надо писать в личку, я сам буду с Вами связываться

Спасибо