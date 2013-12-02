Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать простой дизайн и натянуть на движок вебасиста, настроить работоспособность модулей, возможно немного вмешаться в код. Оплата – по факту выполнения проекта, если ...
Сверстать посадочную и привязать к AmoCRM
Есть готовый макет в псд.
Надо сверстать и привязать форму заявки к AmoCRM
Из сложностей в верстке - 2 счетчика, 2 всплывающих окна и полоска ползающая за экраном, там 2 меняющихся значения - числовое и буквенное.
Сроки сжатые.
Бюджеты обсуждаемы.
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