Требуется верстка (Drupal)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок147 просмотров

Здравствуйте дорогие специалисты.

Нам требуется следующее

- Мы вам выдаем новый дизайн сайта (переделываем старый).

- В основном переделывать не дизайн, а добавить различные кнопки и страницы к ним.

- Большую часть информации и цену уже обговорим в личной переписки. Поэтому сразу контактные данные укажите.

P.s. сам работаю на WPress, в drupal почти ничего не понимаю.

Drupal
11 лет назад
EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 лет назад
$150
5 дней
Спасибо Андрею за понимание и терпение. - Принимал активное участие в проекте - Предлагал свои идеи - Делал много действительно сложной работы. - Времени зря не терял Справился Андрей просто отлично. Результатом полностью доволен.
Все прошло успешно, оплату получил мгновенно! Спасибо, обращайтесь еще, буду рад помочь!

Заявки фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 лет назад

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