Требуется верстка (Drupal)

Здравствуйте дорогие специалисты.

Нам требуется следующее

- Мы вам выдаем новый дизайн сайта (переделываем старый).

- В основном переделывать не дизайн, а добавить различные кнопки и страницы к ним.

- Большую часть информации и цену уже обговорим в личной переписки. Поэтому сразу контактные данные укажите.

P.s. сам работаю на WPress, в drupal почти ничего не понимаю.