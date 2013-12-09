Верстка landing page

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки412 просмотров

Требуется верстка одностраничника. В сайте должно присутствовать слайд-шоу. Все должно быть точно так-же, как в макете. Уже есть определенные материалы.

11 лет назад
magomed-ua
Евгений 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад
$40
1 день
Очень хороший программист. Работу выполнил раньше заявленного срока. Делает все быстро и качественно. Пишет семантичную и ровную верстку. Обязательно буду обращаться в дальнейшем!!!
нормально поработали

Заявки фрилансеров

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад

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