Профессиональная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок189 просмотров

Нужна качественная семантичная кроссбраузерная дивная верстка pixel perfect

Условия работы предлагаю обсудить в skype

Макет прилагается

Работу выполнить в кратчайшие сроки

11 лет назад
infium
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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