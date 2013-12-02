Исправить баг в CSS

При переходе по ссылке с тэгом /#reviews для открытия таба с отзывами на странице, страница скролится к табу и шапка сайта скрывается совсем, скрол вверх не работает. Но этот глюк не на всех страницах.

Например в последней записи "Кровать массажная Nuga Best NM-5000" кликните "Отзывы (1)"

Ссылка в текстовом файле.

Нужно исправить глюк.