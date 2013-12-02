Требуется верстка одностраничника. В сайте должно присутствовать слайд-шоу. Все должно быть точно так-же, как в макете. Уже есть определенные материалы.
Исправить баг в CSS
При переходе по ссылке с тэгом /#reviews для открытия таба с отзывами на странице, страница скролится к табу и шапка сайта скрывается совсем, скрол вверх не работает. Но этот глюк не на всех страницах.
Например в последней записи "Кровать массажная Nuga Best NM-5000" кликните "Отзывы (1)"
Ссылка в текстовом файле.
Нужно исправить глюк.
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