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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$160
10 баллов
9 лет назад
Отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Работа прошла успешно. Рекомендую!
$160
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством с Виталием остались довольны. В процессе работы возникли некоторые вопросы по верстке, но все они были доработали с учетом необходимых требований. В итоге получился качественно сверстанный макет. Рекомендую Виталия как грамотного специалиста.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Анной. Четко поставленная задача + моментальная оплата. Всегда на связи. Рекомендую.
$100
10 баллов
9 лет назад
Все выполнено отлично. Работа выполнена быстро и качественно. И главное так как было нужно. Спасибо
Ответный отзыв
Четко изложенные задачи. Моментальная оплата. Приятное общение. Спасибо. Рекомендую.
$200
10 баллов
9 лет назад
Ничего не предвещало такого количества проблем, с которыми пришлось столкнуться в процессе небольшой работы, но Виталий терпеливо выдержал все испытания. Качество на высоком уровне, рекомендую!
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству с Сергеем. - Четко поставленная задача. - Оплата моментально. - Всегда на связи. Рекомендую. Спасибо.
Интернет-магазины
10 отзывов
$35/час
нет рейтинга
Веб-программирование
7 отзывов
$35/час
нет рейтинга