jdiond

Виталий jdiond

 
33 годаУкраина/Ивано-Франковск
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web, mobile apps

Вся информация тут - https://www.linkedin.com/in/freevital/

Портфолио
Отзывы заказчиков
DenzelCH
37 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Выполнить мобильную версию для Интернет-магазина
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dmitriicru
Дмитрий 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$160
10 баллов
9 лет назад
Мобильная верстка
Отлично, рекомендую!
Работа прошла успешно. Рекомендую!
Ответный отзыв
annaka
Анна 
42 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$160
10 баллов
9 лет назад
HTML-верстка с использованием Bootstrap 3
Сотрудничеством с Виталием остались довольны. В процессе работы возникли некоторые вопросы по верстке, но все они были доработали с учетом необходимых требований. В итоге получился качественно сверстанный макет. Рекомендую Виталия как грамотного специалиста.
Доволен сотрудничеством с Анной. Четко поставленная задача + моментальная оплата. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
ssergik
Андрей 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Перенос дизайна с Shop Script 4 на другой сайт OpenCart 2.0.0.0
Все выполнено отлично. Работа выполнена быстро и качественно. И главное так как было нужно. Спасибо
Четко изложенные задачи. Моментальная оплата. Приятное общение. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
sergsap
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
год назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Замена Viruemart на Joomshopping
Ничего не предвещало такого количества проблем, с которыми пришлось столкнуться в процессе небольшой работы, но Виталий терпеливо выдержал все испытания. Качество на высоком уровне, рекомендую!
Рад сотрудничеству с Сергеем. - Четко поставленная задача. - Оплата моментально. - Всегда на связи. Рекомендую. Спасибо.
Ответный отзыв
Интернет-магазины
10 отзывов
$35/час
нет рейтинга
Веб-программирование
7 отзывов
$35/час
нет рейтинга