Требуется сверстать одностраничный сайт, см. эскиз в jpeg, исходник в psd предоставлю. Задачи: 1. Оживить сайт, выполнить верстку. 2. Все кнопки активные: при наведении курсора меняют цвет, при нажатии тоже меняют цвет. ...
Скопировать страницу сайта
Скопировать страницу с одного сайта на другой:
вот с этого http://vpiter.com/web-cameras/ (вебкамеры Петербурга)
Скопировать на вот эту http://klienta.ru/webcam.html
Цену и сроки, пожалуйста.
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