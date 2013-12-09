Скопировать страницу сайта

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Завершен1 заявка131 просмотр

Скопировать страницу с одного сайта на другой:

вот с этого http://vpiter.com/web-cameras/ (вебкамеры Петербурга)

Скопировать на вот эту http://klienta.ru/webcam.html

Цену и сроки, пожалуйста.

11 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$70
2 дня
Все хорошо: быстро и со своевременной поправкой мелочей. Спасибо! Рекомендую.
Хорошее ТЗ с подробным описанием. оплата как и было обусловлено !

Заявки фрилансеров

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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