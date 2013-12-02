Требуется верстка проекта

Добрый день.

Требуется верстка дизайна сайта.

требования:

bootstrap или foundation (мне нужна сетка плюс последующая доработка по адаптивности, проект не pixel-perfect)

от ie9, chrome, firefox, opera, safari

цвет плашек, определяется глобальным классом (body.orange h5.block_title)

есть еще несколько замечания, но они обсуждаются индивидуально с исполнителем.

Помимо приложенных 2 макетов, будет еще 7-8 (дизайн рисуется).

up: Уважаемые специалисты, мне сейчас нужна оценка только за эти 2 макета. Остальное, будет день будет пища.