Нужно сверстать одностраничник, сделать работоспособными все формы и весь функционал. При нажатии на товар - модальное окна, по примеру как тут fishing-tent.ru. Меню слева при прокрутки страницы вниз так же спускается вниз (или вверх соответственно). ...
Требуется верстка проекта
Добрый день.
Требуется верстка дизайна сайта.
требования:
bootstrap или foundation (мне нужна сетка плюс последующая доработка по адаптивности, проект не pixel-perfect)
от ie9, chrome, firefox, opera, safari
цвет плашек, определяется глобальным классом (body.orange h5.block_title)
есть еще несколько замечания, но они обсуждаются индивидуально с исполнителем.
Помимо приложенных 2 макетов, будет еще 7-8 (дизайн рисуется).
up: Уважаемые специалисты, мне сейчас нужна оценка только за эти 2 макета. Остальное, будет день будет пища.
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