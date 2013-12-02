Нужна верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки128 просмотров

Нужно сверстать одностраничник, сделать работоспособными все формы и весь функционал. При нажатии на товар - модальное окна, по примеру как тут fishing-tent.ru. Меню слева при прокрутки страницы вниз так же спускается вниз (или вверх соответственно). Заказ обратного звонка и консультация - письма приходят на почту.

Сроки - до 3 дней.

11 лет назад
marketing2b
Петр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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