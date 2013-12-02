Нужна верстка

Нужно сверстать одностраничник, сделать работоспособными все формы и весь функционал. При нажатии на товар - модальное окна, по примеру как тут fishing-tent.ru. Меню слева при прокрутки страницы вниз так же спускается вниз (или вверх соответственно). Заказ обратного звонка и консультация - письма приходят на почту.

Сроки - до 3 дней.