Joomla переверстать с 1.5 на 2.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки126 просмотров

Есть старый сайт на j1.5, его перенесли на j2.5 .

Все необходимые компоненты и модули установлены.

Старый сайт http://u.to/EMMvBQ

Новый http://u.to/L8MvBQ

Необходимо переверстать шаблон тот что был на старой версии, под новую, с небольшими изменениями.

все необходимые шаблоны компонентов/модулей вынести в папку html шаблона, чтобы обновление движка и компонентов не приводили к потере стилей.

Нужно сохранить резиновость элементов на сайте, как они ранее и были.

Изменения для главной страницы http://u.to/2MgvBQ

Страница категории (размер изображения для превью 100х100 px) http://u.to/DcgvBQ

этот шаблон страницы есть в наличии, для j2.5, поэтому работы вам уменьшится.

Страница материала (размер изображения в описании материала каталога 300х300px) http://u.to/_8UvBQ

«Технические характеристики» и «Документацию» (можно изменить цвет, чтобы было не похоже), картинка также справа от текста. этот шаблон страницы есть в наличии, для j2.5, поэтому работы вам уменьшится.

В товаре есть модуль «Используется с», будет располагаться внизу страницы под текстом, и иметь вид http://u.to/mskvBQ

сейчас он выведен к примеру на странице http://u.to/U8ovBQ

ie7+, хром, опера, мозила.

Оставляйте свои предложения. цена/сроки.

HTMLJoomla
11 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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