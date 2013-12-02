Добрый день. Требуется верстка дизайна сайта. требования: bootstrap или foundation (мне нужна сетка плюс последующая доработка по адаптивности, проект не pixel-perfect) от ie9, chrome, firefox, ...
Joomla переверстать с 1.5 на 2.5
Есть старый сайт на j1.5, его перенесли на j2.5 .
Все необходимые компоненты и модули установлены.
Старый сайт http://u.to/EMMvBQ
Новый http://u.to/L8MvBQ
Необходимо переверстать шаблон тот что был на старой версии, под новую, с небольшими изменениями.
все необходимые шаблоны компонентов/модулей вынести в папку html шаблона, чтобы обновление движка и компонентов не приводили к потере стилей.
Нужно сохранить резиновость элементов на сайте, как они ранее и были.
Изменения для главной страницы http://u.to/2MgvBQ
Страница категории (размер изображения для превью 100х100 px) http://u.to/DcgvBQ
этот шаблон страницы есть в наличии, для j2.5, поэтому работы вам уменьшится.
Страница материала (размер изображения в описании материала каталога 300х300px) http://u.to/_8UvBQ
«Технические характеристики» и «Документацию» (можно изменить цвет, чтобы было не похоже), картинка также справа от текста. этот шаблон страницы есть в наличии, для j2.5, поэтому работы вам уменьшится.
В товаре есть модуль «Используется с», будет располагаться внизу страницы под текстом, и иметь вид http://u.to/mskvBQ
сейчас он выведен к примеру на странице http://u.to/U8ovBQ
ie7+, хром, опера, мозила.
Оставляйте свои предложения. цена/сроки.
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