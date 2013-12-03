Сверстать макеты и интегрировать в движок opentao

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Не очень популярный движок на PHP

Работа скорее для программиста-верстальщика

адрес нашего сайта в приложении

Нужно:

1. Сверстать предоставленные макеты

2. Установить макеты на движок

Проект публикуется для одного исполнителя, т.к. верстать нужно с учетом описания шаблонов.

Для вашего удобства файлы с шаблонами в приложении, не пугайтесь большого количества файлов, затронуты будут далеко не все.

Также в приложении описание шаблонов

Макеты в JPG формате в приложении

Всего макетов 4: главная, категория, внутренняя и текстовая

Исполнителю будут предоставлены исходники PSD

Жду ВНЯТНЫХ предложений со сроками и ценами

Оплата по безопасной сделке, либо после выполнения работы

Также возможна оплата по частям: после выполнения вёрстки - за вёрстку, по окончанию проекта - окончательно.

ps

есть только один нюанс - не знаю пока как иконки к категориям привязать, т.к. в движке по-умолчанию не предусмотрено такой функции, а скрипты модифицировать нельзя, т.к. они обновляются - только шаблоны и стили

Работа "своих" скриптов ограничена одним файлом, который может включаться в index.php подробнее уже исполнителю объясню