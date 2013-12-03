Верстка Зоомагазин
Сверстать макеты и интегрировать в движок opentao
Opentao - платформа для сайтов-посредников торговли с китайского сайта taobao.com
Не очень популярный движок на PHP
Работа скорее для программиста-верстальщика
адрес нашего сайта в приложении
Нужно:
1. Сверстать предоставленные макеты
2. Установить макеты на движок
Проект публикуется для одного исполнителя, т.к. верстать нужно с учетом описания шаблонов.
Для вашего удобства файлы с шаблонами в приложении, не пугайтесь большого количества файлов, затронуты будут далеко не все.
Также в приложении описание шаблонов
Макеты в JPG формате в приложении
Всего макетов 4: главная, категория, внутренняя и текстовая
Исполнителю будут предоставлены исходники PSD
Жду ВНЯТНЫХ предложений со сроками и ценами
Оплата по безопасной сделке, либо после выполнения работы
Также возможна оплата по частям: после выполнения вёрстки - за вёрстку, по окончанию проекта - окончательно.
ps
есть только один нюанс - не знаю пока как иконки к категориям привязать, т.к. в движке по-умолчанию не предусмотрено такой функции, а скрипты модифицировать нельзя, т.к. они обновляются - только шаблоны и стили
Работа "своих" скриптов ограничена одним файлом, который может включаться в index.php подробнее уже исполнителю объясню
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