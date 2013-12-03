Доработать вёрстку в соответствии с требованиями

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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Есть проект, есть готовая вёрстка.

Есть пожелания к вёрстке, которые нужно сделать - https://docs.google.com/document/d/1b2hDcVHKvE72Ym1-gQe2UPW7fNo29trySD5FzNFs4Wg/edit

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11 лет назад
CodeGroup
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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