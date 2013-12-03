День добрый. Нужен верстальщик для работы с SonataAdminBundle под Symfony 2. www.iluki.ru/ Верстка админки под мобильные устройства, верстка некоторых разделов фронтэнда. Предоплата 50% или СБР.
Доработать вёрстку в соответствии с требованиями
Есть проект, есть готовая вёрстка.
Есть пожелания к вёрстке, которые нужно сделать - https://docs.google.com/document/d/1b2hDcVHKvE72Ym1-gQe2UPW7fNo29trySD5FzNFs4Wg/edit
Предлагайте свою стоимость.
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