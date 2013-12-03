Нужно натянуть дизайн на джумлу
Вёрстка 39 страниц автопортала
HTML-5, БЛОЧНАЯ вёрстка, чтобы всё 1 в 1 как на макетах PSD. Чтоб всё чётко и в сроки!!!
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