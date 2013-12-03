Вёрстка 39 страниц автопортала

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка174 просмотра

HTML-5, БЛОЧНАЯ вёрстка, чтобы всё 1 в 1 как на макетах PSD. Чтоб всё чётко и в сроки!!!

HTML
11 лет назад
mikki11
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 минут назад
11 лет назад
$760
20 дней
Я и сам вроде разбираюсь в вёрстке, но и не думал, что такой большой объём страниц со всеми мелкими деталями реально сверстать за такие короткие сроки! А ещё и JS-скрипты! Александр реально крутой спец, удивил!
Отличный заказчик и отличнейшей души человек! Общаться и работать легко и просто. Все понравилось, рекомендую всем!!! Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 минут назад
11 лет назад