Верстка сайта

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Закрыт8 заявок244 просмотра

Внести правки в готовый дизайн. Дизайн на boostrap

Все страницы есть сверстанные, немного переставить элементы изменить цвета и шрифты.

Всего страниц для правки 14.

11 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров