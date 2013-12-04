Требования: 1. кроссбраузерно IE9+, opera, ff, chrome 2. использовать DIV 3. кнопка "по категориям" - всплывающее меню при нажатии на эту кнопку 4. в поле поиска placeholder с текстом ...
Верстка 2 страниц
Сверстать 2 страницы, хедер и футер уже есть на сайте, нужно сверстать, чтобы можно было менять текст.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сверстать лэндинг: http://goo.gl/UBur1K (Конечно вышлю PSD). Много не заплачу, поэтому согласен на "упрощение"вёрстки. Т.е. сложные элементы разрешается верстать одной картинкой. Например: http://joxi.ru/GVKeUtg5CbApf5QfLoY http://joxi.ru/gVKeUtg5CbCDAag0oX4 http://joxi.ru/aVOeUtg5CbAvf95uTvg http://joxi.ru/p1OeUtg5CbAJf8mOiHE ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Все нужное нарисовано в фотошопе. 1 страница - информационная, вторая бланк заказа, третья - спасибо за заказ. Посадить на хостинг (уже оплачено)Завершен11 лет назад
- $50
Ребят надо срочно сверстать страничку по псд макету. Работа срочная надо завтра сдать. Есть скрипты. Подробности в скайпеЗавершен11 лет назад
- $5
Оплата 5 долларов. Работы на 10 минут. Сделать правки по верстки.Завершен11 лет назад
- $150
Это одна страница с анимационными эффектами - это значит что нужен больше js(jquery) программист. Требования -- jquery, css3, canvas -- поддержка ios6+, android 4+ устройств -- chrome, firefox, opera, ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Внести правки в готовый дизайн. Дизайн на boostrap Все страницы есть сверстанные, немного переставить элементы изменить цвета и шрифты. Всего страниц для правки 14.HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
http://artem.jabber-kiev.com/New-Year/# Необходимо: - интегрировать вспылвающие окна при клике на шарики - функция заказать звонок должна работать - уменьшить сайт по высоте - в целом, ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад