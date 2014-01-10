Сверстать страницу по psd

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок291 просмотр

Ребят надо срочно сверстать страничку по псд макету.

Работа срочная надо завтра сдать.

Есть скрипты. Подробности в скайпе

11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Activex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Все супер
Все отлично, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Activex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Открытка к новому году.

    $150

    Это одна страница с анимационными эффектами - это значит что нужен больше js(jquery) программист. Требования -- jquery, css3, canvas -- поддержка ios6+, android 4+ устройств -- chrome, firefox, opera, ...

    AndroidJavaScriptjQuery
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    Внести правки в готовый дизайн. Дизайн на boostrap Все страницы есть сверстанные, немного переставить элементы изменить цвета и шрифты. Всего страниц для правки 14.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка лендинг-пэйдж

    $30

    http://artem.jabber-kiev.com/New-Year/# Необходимо: - интегрировать вспылвающие окна при клике на шарики - функция заказать звонок должна работать - уменьшить сайт по высоте - в целом, ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать инфоблок

    Необходимо сверстать инфоблок на html6+css4 с эффектами раскрытия при нажатии области, содержащей контент. Необходимо разбираться в jquery и уметь терпеливо учитывать все замечания заказчика. Приветствуется готовность сделать быстро (задачка то не сложная). Пишите заявки в ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад