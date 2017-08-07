Нужна вёрстка готового макета в psd и интеграция

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка140 просмотров

Нужна вёрстка готового макета в psd и интеграция в shop script cms

Срок 1 неделя

ТЗ и макет в личку

11 лет назад
crash1585
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bohonsky
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$400
7 дней
Всё по ТЗ и в срок.
все ок

Заявки фрилансеров

bohonsky
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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