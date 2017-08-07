Это одна страница с анимационными эффектами - это значит что нужен больше js(jquery) программист. Требования -- jquery, css3, canvas -- поддержка ios6+, android 4+ устройств -- chrome, firefox, opera, ...
Нужна вёрстка готового макета в psd и интеграция
Нужна вёрстка готового макета в psd и интеграция в shop script cms
Срок 1 неделя
ТЗ и макет в личку
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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