Сверстать продающую страничку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки291 просмотр

Все нужное нарисовано в фотошопе. 1 страница - информационная, вторая бланк заказа, третья - спасибо за заказ. Посадить на хостинг (уже оплачено)

11 лет назад
Lenochok
Елена 
56 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$50
3 дня
Заказ выполнил профессионально. за что спасибо большое. Надеюсь продолжить сотрудничество.
Четкое задание. Приятное общение.Своевременная оплата. Рекомендую

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FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад

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