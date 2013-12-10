Сверстать продающую страничку

Необходимо сверстать инфоблок на html6+css4 с эффектами раскрытия при нажатии области, содержащей контент. Необходимо разбираться в jquery и уметь терпеливо учитывать все замечания заказчика. Приветствуется готовность сделать быстро (задачка то не сложная). Пишите заявки в ...