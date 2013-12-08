Сверстать макеты сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок309 просмотров

Требования:

1. кроссбраузерно IE9+, opera, ff, chrome

2. использовать DIV

3. кнопка "по категориям" - всплывающее меню при нажатии на эту кнопку

4. в поле поиска placeholder с текстом

6. название товара плавно исчезает, оно может быть сколько угодно огромным

7. есть дополнительные требования (немного)

11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$105
4 дня
Спасибо! отличная вёрстка, не понадобилось никаких исправлений или дополнений. всё выполнено сразу и без нареканий
Сергей - отличный работодатель. Все своевременно и четко. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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