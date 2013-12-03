Сверстать одностраничник

Плохой заказчик, сам не знает чего хочет в конечном результате, дизайнер счетчик даже не отрисовал, а сделал только 6 квадратиков, даже не понятно что это счетчик, я сделал счетчик на скрипту! А заказчику нужно что бы ему за мизирную цену, сделали готовый landing! В общем очень не довольный сотрудничеством! Не рекомендую с этим заказчиком работать! Даже в общении человек не адекватный!