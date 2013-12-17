Верстка главной

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка91 просмотр

Требуется верстка главной страницы, для оценки. Если оценка положительна, потребуется верстка 18 внутренних страниц, за отдельную стоимость.

11 лет назад
Desijner
Владлен 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$40
3 дня
Сергей, отлично выполнил свою работу и учел все пожелания, за что ему большое спасибо!
Успешная сделка.

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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