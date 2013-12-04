Здравствуйте. Что есть. 1) ТЗ ( см только информацию для верстки, т.к. там еще инфа для программной части) 2) макеты От вас: 1) стоимость 2) ...
Шапку сайта сделать непрокручиваемой (зафикс.) WP
Имеется сайт prosto-video.ru на wordpress с шапкой, посетители скролят вниз и уходят с сайта, т.к., видимо,мотать лень до ссылок наверх. Нужно зафиксировать шапку (по стрелку с разделами).
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