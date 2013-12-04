Шапку сайта сделать непрокручиваемой (зафикс.) WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок165 просмотров

Имеется сайт prosto-video.ru на wordpress с шапкой, посетители скролят вниз и уходят с сайта, т.к., видимо,мотать лень до ссылок наверх. Нужно зафиксировать шапку (по стрелку с разделами).

WordPress
11 лет назад
gaidukov
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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