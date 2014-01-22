Сделать отображение кода как часть другого сайта

Здравствуйте!

Вот если можно конечно,

Нужно сделать следующее

1) есть страница с рекламным кодом например эта http://abcsystem.ru/banner/468x60.html вот можно сделать так:

А мне надо что б показывлся как часть но исходном разрешении width="468" height="60"

Можно это сделать?

Оплачу тому кто сделает...