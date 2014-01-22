Приветствую всех! Нам требуется профессионал HTML5/CSS3 с эстетическим взглядом на вещи. Знающий все фишки формата HTML5 и способный предложить их применить к месту. Качество, валидность и кроссбраузерность - обязательно.
Сделать отображение кода как часть другого сайта
Здравствуйте!
Вот если можно конечно,
Нужно сделать следующее
1) есть страница с рекламным кодом например эта http://abcsystem.ru/banner/468x60.html вот можно сделать так:
А мне надо что б показывлся как часть но исходном разрешении width="468" height="60"
Можно это сделать?
Оплачу тому кто сделает...
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