Сделать отображение кода как часть другого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка115 просмотров

Здравствуйте!

Вот если можно конечно,

Нужно сделать следующее

1) есть страница с рекламным кодом например эта http://abcsystem.ru/banner/468x60.html вот можно сделать так:

А мне надо что б показывлся как часть но исходном разрешении width="468" height="60"

Можно это сделать?

Оплачу тому кто сделает...

HTML
11 лет назад
tdd
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$11
1 день
Все сделал хорошо!
Было приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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