Верстка дизайна интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки157 просмотров

Нужно сверстать три страницы дизайна интернет-магазина.

Требования к верстке: html5;

кроссбраузерность: IE8+, Firefox, Safari, Opera, Chrome;

используемые библиотеки: JQuery и JQuery UI,

все слайдеры должны иметь режим автопрокрутки (возможный вариант - sliderkit);

оптимизация графики макета.

От вас - сроки, стоимость, примеры выполненных работ

HTMLjQuery
11 лет назад
adsged
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

joom-master
Станислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$70
3 дня
Своевременно. Качественно. Четко по ТЗ. В общем все профессионально - рекомендую!
Евгений хороший заказчик, четкое ТЗ, всегда давал своевременные ответы на возникающие вопросы. Оплата своевременная. Успехов Вам Евгений. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

joom-master
Станислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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