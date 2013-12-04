PrestaShop – верстка и интеграция

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок186 просмотров

Здравствуйте.

Сделать верстку по макетам и интеграцию шаблона с магазином на PrestoShop.

http://beket.com.ua/solo/solo-design-catalog-2.png

http://beket.com.ua/solo/solo-design-categories.pn...

http://beket.com.ua/solo/solo-design-product.png

http://beket.com.ua/solo/solo-design-news.png

http://beket.com.ua/solo/solo-design-page.png

Предоплата 30% при начале работы + 30% когда готова html верстка + 40% после интеграции.

HTMLPrestaShop
11 лет назад
Chebotaev
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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