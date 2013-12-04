PrestaShop – верстка и интеграция

Тут http://www.parketmir.com/ баннер реализован флешем, при этом пользователи ойфонов, ойпадов и прочих нанотехнологий не могут его просматривать. Нужно переделать. Как вариант - на стандертных РС показываем флэш, остальным - html-слайдер.