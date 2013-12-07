Требуется сверстать страницу-заглушку. Никаких сверхсложных элементов нет: логотип + контакты
Верстка интернет-каталога / 15 psd макетов + ТЗ
Необходимо сверстать сайт на основе предоставленных макетов.
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