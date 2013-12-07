Верстка интернет-каталога / 15 psd макетов + ТЗ

$600
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка134 просмотра

Необходимо сверстать сайт на основе предоставленных макетов.

11 лет назад
semenovskn
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$600
4 дня
Александр показал высокий профессионализм при выполнении проекта. Очень рад такой работе, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Полный пакет для работы с проектом. Постоянный контакт для решения спорных вопросов. Отличное понимание технической стороны проекта!!! Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка 12 страничек на html\css

    $150

    Необходимо сверстать на html5\css3 12 страничек. Из элементов - мегаменю, слайдер изображений jquery, Слайдер(ротатор) отзывов, статические меню, модальные окна с формой обратной связи и тд. Всего требуется 12 верстанных страничек для ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить стили css и прикрутить скрипт jquery

    $15

    Нужно для работающего сайта сделать кое какие доработки: 1. Настроить (дописать стили css) 2. Прикрутить скрипт вывода картинок в модельном окне, сделать вывод карты яндекс в модельном окне. Цена видится в районе ...

    CSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Выпадающее меню

    Нужно сделать выпадающее меню, чтобы оно подходило к дизайну сайта. Не дороже 15 уе.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер на сайте Flash >> HTML5

    Тут http://www.parketmir.com/ баннер реализован флешем, при этом пользователи ойфонов, ойпадов и прочих нанотехнологий не могут его просматривать. Нужно переделать. Как вариант - на стандертных РС показываем флэш, остальным - html-слайдер.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Повесить Промо страницу

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Задание: 1. Сверстать и вывесить одну промостраницу на отдельный домен. 2. Установить на ней форму заказа обратного звонка. 3. Установить код отслеживания Гугл Аналитикс. 4. В ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать отображение кода как часть другого сайта

    Здравствуйте! Вот если можно конечно, Нужно сделать следующее 1) есть страница с рекламным кодом например эта http://abcsystem.ru/banner/468x60.html вот можно сделать так: А мне надо что б показывлся как ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка макета

    Здравствуйте требуется верстка простого макета - http://joxi.ru/uploads/prod/2013/12/04/98f/f75/da3b77b3b4625e1d18ca2fd2cd944aa0842e83df.jpg?v=2.4.0 из активного только кнопка вход, еще внизу текст жирным - надо будет сделать, его обычным

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад