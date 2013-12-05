Переделать структуру шаблона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка146 просмотров

Есть готовый шаблон от Template Monster для интернет магазина ювелирный изделий на cms prestashop

Нужно переделать структуру шаблоны. Поменять местами некоторые блоки, кое-что удалить.

Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/45945.html

Результатом должен быть шаблон, в котором блоки расставлены на мое усмотрение.

Обязательно наличие портфолио.

Срок 1 день

Шаблон уже закинул на свободный хостинг для теста

Вот как он выглядит

http://fitness-life.org.ua/

А вот мой магазин собственно рабочий

http://cooljewelry.com.ua/

Сделал несколько скриншотов что нужно поменять в шаблоне самом

1. footer.jpg

Поменять местами 2 колонки

2. category_updated.jpg

Страница категории. Меняем местами сайдбар и само тело там где описание категории, субкатегории и сами товары.

В итоге выходит слева сайд бар - справа инфа.

3. category-page-left-sidebar-updated.jpg

Касательно той же страницы категории. Здесь то, что нужно поменять в сайдбаре. Кое-что поменять местами. Кое-что убрать (скрыть), дабы была возможность потом возобновить, если будет необходимость

4. item-page-updated.jpg

Страница с товаром.

Здесь также сайдбар и само тело страницы товара меняем местами. В итоге сайдбар будет слева - справа инфа о товаре.

В сайдбаре также нужно кое-что поменять местами, кое-что убрать. На фото уже готовый вариант.

Описание товара и модули под ним такие как другие товары из этой категории и т.д. остаются

Оригинал шаблона (без правок) можно смотреть здесь http://fitness-life.org.ua/

Шаблон кроссбраузерный и адаптивный. Это должно сохранится. Тоесть он должен одинаково хорошо выглядеть на любых браузерах а также популярных расширениях планшетов и телефонов

HTMLPrestaShop
11 лет назад
SergioV2013
Сергей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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