необходимо внести небольшие коррективы 1) Оформить вывод строк на странице http://hwww.ru/hb-8/ так как здесь http://dom-bania.ru/design/cat7/show147/ 2) Поправить стили для абзаце на этой же странице: сделать отступы, "отодвинуть" ...
Переделать структуру шаблона
Есть готовый шаблон от Template Monster для интернет магазина ювелирный изделий на cms prestashop
Нужно переделать структуру шаблоны. Поменять местами некоторые блоки, кое-что удалить.
Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/45945.html
Результатом должен быть шаблон, в котором блоки расставлены на мое усмотрение.
Обязательно наличие портфолио.
Срок 1 день
Шаблон уже закинул на свободный хостинг для теста
Вот как он выглядит
А вот мой магазин собственно рабочий
Сделал несколько скриншотов что нужно поменять в шаблоне самом
1. footer.jpg
Поменять местами 2 колонки
2. category_updated.jpg
Страница категории. Меняем местами сайдбар и само тело там где описание категории, субкатегории и сами товары.
В итоге выходит слева сайд бар - справа инфа.
3. category-page-left-sidebar-updated.jpg
Касательно той же страницы категории. Здесь то, что нужно поменять в сайдбаре. Кое-что поменять местами. Кое-что убрать (скрыть), дабы была возможность потом возобновить, если будет необходимость
4. item-page-updated.jpg
Страница с товаром.
Здесь также сайдбар и само тело страницы товара меняем местами. В итоге сайдбар будет слева - справа инфа о товаре.
В сайдбаре также нужно кое-что поменять местами, кое-что убрать. На фото уже готовый вариант.
Описание товара и модули под ним такие как другие товары из этой категории и т.д. остаются
Оригинал шаблона (без правок) можно смотреть здесь http://fitness-life.org.ua/
Шаблон кроссбраузерный и адаптивный. Это должно сохранится. Тоесть он должен одинаково хорошо выглядеть на любых браузерах а также популярных расширениях планшетов и телефонов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Кросс и валидно Приоритет низкой цене. Макет пришлю в процессе согласованияHTML-верстка19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать три страницы дизайна интернет-магазина. Требования к верстке: html5; кроссбраузерность: IE8+, Firefox, Safari, Opera, Chrome; используемые библиотеки: JQuery и JQuery UI, все слайдеры должны иметь режим автопрокрутки (возможный вариант ...Завершен11 лет назад
Кросс и валидно Приоритет низкой цене. Указывайте стоимость и срок.Завершен11 лет назад
- $500
Здравствуйте. Сделать верстку по макетам и интеграцию шаблона с магазином на PrestoShop. http://beket.com.ua/solo/solo-design-catalog-2.png http://beket.com.ua/solo/solo-design-categories.pn... http://beket.com.ua/solo/solo-design-product.png http://beket.com.ua/solo/solo-design-news.png http://beket.com.ua/solo/solo-design-page.png Предоплата 30% при начале работы + 30% когда ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо убрать битые картинки в карточке товара на сайте. Поднять каточку товара повыше и вписать в границы. Пример в приложении. Сайт mcm-shop.ru CMS joomlaЗавершен11 лет назад
Требуется сверстать страницу-заглушку. Никаких сверхсложных элементов нет: логотип + контактыЗавершен11 лет назад
- $150
Необходимо сверстать на html5\css3 12 страничек. Из элементов - мегаменю, слайдер изображений jquery, Слайдер(ротатор) отзывов, статические меню, модальные окна с формой обратной связи и тд. Всего требуется 12 верстанных страничек для ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт11 лет назад